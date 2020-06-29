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بيرنلي ينتزع فوزاً ثميناً أمام كريستال بالاس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع بيرنلي انتصارا ثمينا 1 - صفر على مضيفه كريستال بالاس يوم الاثنين في المرحلة الثانية والثلاثين من لكرة القدم.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 45 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن مؤقتا بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة وتراجع للمركز الحادي عشر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل المدافع بن ميي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 .

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