انتقادات لزفيريف بعد ظهوره محتفلا على رغم تعهده بالعزل المنزلي

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سيدني: وجد الألماني ألكسندر زفيريف نفسه الإثنين محط انتقادات بعد تداول شريط له وهو يحتفل في مكان عام، على رغم تعهده التزام العزل المنزلي إثر مشاركته في دورة كرة مضرب سجلت على هامشها إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكان زفيريف المصنف سابعا عالميا، من المشاركين في دورة "أدريا تور" التي نظمها الصربي المصنف أول نوفاك ديوكوفيتش مؤخرا في دول البلقان، وشهدت تسجيل إصابة أربعة لاعبين بـ"كوفيد-19"، هم ديوكوفيتش ومواطنه فيكتور ترويتسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش.

وعلى رغم ان نتيجة فحصه كانت سلبية، تعهد زفيريف الالتزام بعزل منزلي ذاتي، لكنه ظهر في شريط مصور تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل، ويرجح انه تم تصويره خلال عطلة نهاية الأسبوع، يظهر احتفاله في ملهى في مكان لم يحدد.

ووجد الألماني نفسه محط انتقادات من مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، انضم إليهم صباح اليوم لاعب كرة المضرب الأسترالي المثير للجدل نيك كيريوس الذي كان من أشد منتقدي إقامة "أدريا" في ظل أزمة "كوفيد-19"، لاسيما وان الدورة شهدت حضور آلاف المشجعين، ولم يحترم خلالها اللاعبون قواعد التباعد الاجتماعي.

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ونشر الأسترالي فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيه "استيقظت من النوم لأرى المزيد من الأمور المثيرة للجدل التي تحصل في العالم".

وتوجه لزفيريف بالسؤال "الى أي حد يمكنك ان تكون أنانيا؟ (...) اذا كانت لديك الجرأة لتنشر تغريدة كتبها فريقك بالنيابة عنك، تقول فيها إنك ستعزل نفسك 14 يوما وتعتذر من الجمهور لوضعه في خطر صحي، أقل الممكن ان تكون لديك الجرأة لتبقى داخل (المنزل) لـ14 يوما".

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