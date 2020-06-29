برشلونة يعلن انتقال أرتور الى يوفنتوس لقاء 72 مليون يورو

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مدريد (أ ف ب) - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الإثنين انتقال لاعب خط وسطه البرازيلي أرتور ميلو الى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تبلغ قيمتها 72 مليون يورو على الأقل.

وأكد النادي الكاتالوني حامل لقب الدوري الإسباني وصاحب المركز الثاني حاليا في الترتيب، ان لاعبه البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما، سيبقى في صفوفه حتى نهاية الموسم، قبل ان يلتحق بفريقه الجديد.

وجاء في بيان نشر على موقعه الالكتروني "توصل ناديا برشلونة ويوفنتوس الى اتفاق بشأن انتقال اللاعب أرتور ميلو. سيدفع النادي الإيطالي 72 مليون يورو، إضافة الى عشرة ملايين كحوافز ومكافآت".

ولم يتطرق برشلونة الى البوسني ميراليم بيانيتش، والذي تشير التقارير الى ان انتقاله من يوفنتوس الى كاتالونيا، سيكون جزءا من صفقة تعاقد "السيدة العجوز" مع أرتور.

وحفلت التقارير في الآونة الأخيرة بالحديث عن صفقة ستشمل لاعبي خط الوسط أرتور وبيانيتش (30 عاما).

ورجحت التقارير ان يتم انجاز هذه الصفقة قبل 30 حزيران/يونيو الحالي، ليتم إدراجها ضمن السنة المالية الراهنة.

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وأكد النادي الكاتالوني في بيانه "سيبقى أرتور مع برشلونة حتى نهاية المنافسات الرسمية في موسم 2019-2020"، والذي سيكون أطول من المعتاد نظرا لتعليق المنافسات نحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وانضم أرتور الى النادي الإسباني في العام 2018 آتيا من غريميو البرازيلي، وخاض معه حتى الآن 72 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف، بحسب النبذة المقتضبة التي وزعها ناديه.

وأحرز البرازيلي لقبين مع برشلونة، أحدهما في الليغا والآخر في الكأس السوبر الإسبانية لموسم 2018-2019.

ويسعى برشلونة على الصعيد المحلي للعودة الى صدارة الليغا التي باتت حاليا بعهدة غريمه ريال مدريد بفارق نقطتين، مع تبقي ست مباريات لكل منهما. أما على الصعيد القاري، فبلغ الفريق الدور ثمن النهائي، حيث تعادل مع نابولي الإيطالي ذهابا 1-1.

ومن المقرر ان يتم استكمال إياب ثمن النهائي في السابع من آب/أغسطس والثامن منه، على تقام المراحل المتبقية (اعتبارا من ربع النهائي) بين 12 آب/أغسطس و23 منه في لشبونة.