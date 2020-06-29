الجونة يُعلن موعد العودة لاستئناف التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي الجونة عودة فريق الكرة للانتظام في التدريبات، غدا الثلاثاء، عقب فترة توقف طويلة لنشاط كرة القدم، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019-2020.
وجاء قرار الجونة، بعدما اطمأن على جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري بإجراء مسحة ثالثة قبل العودة للتدريبات بحسب الموقع الرسمي للنادي.
واكتملت صفوف الفريق اليوم، الاثنين، بوصول مجموعة اللاعبين من القاهرة إلى الجونة استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية.
وكانت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، قد اعلنت يوم الخميس القادم موعدًا لتحديد تاريخ استئناف مباريات دوري WE المصري، مع الإشارة لإعلان جدول المباريات في وقت لاحق.
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