تهنئة خاصة من حسام البدري لأحمد حسن كوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

هنَّأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء جهازه محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي، اللاعب الدولي أحمد حسن كوكا بمناسبة فوزه مع فريقه أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني، متمنيا له ولكافة المحترفين بالخارج تحقيق المزيد من النجاح.

وكان الفريق اليوناني نجح في حصد لقب الدوري أمس الأحد للمرة الـ45 في تاريخه، بعد حصد 12 نقطة في أول أربع مباريات من مرحلة البطولة، ليصبح رصيد نقاطه 78 نقطة، متفوقًا على باوك الذي حصد سبع نقاط في المرحلة الأخيرة ليصبح رصيده الإجمالي 59 نقطة.

ويواصل حسام البدري وأعضاء الطاقم المعاون متابعة جميع مباريات اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات، وذلك في إطار خطة الاستعدادات للمرحلة المقبلة، سواء على الصعيد الداخلي للمسابقات المحلية أو الدوريات الخارجية التي تضم المحترفين المصريين.