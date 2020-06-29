ميراليم بيانيتش.. مَن يبحث عنه برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لا تزال مساعي برشلونة للبحث عن خليفة تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا مستمرة، ليعلن النادي الكتالوني تعاقده مع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي بدءًا من الموسم المقبل، في صفقة أثير حولها جدل كبير.

وسيحصل برشلونة على أكثر من عشرة ملايين يورو بالإضافة إلى خدمات بيانيتش، نظير انتقال آرتور إلى يوفنتوس، حيث تم تقدير سعر لاعب الوسط البرازيلي الراحل عن البارسا بـ72 مليون يورو، بينما جاء البوسني مقابل 60 مليون يورو.

ورغم الإمكانيات الهائلة والخبرات التي يتمتع بها بيانيتش، فإن قطاع عريض من أنصار برشلونة أعرب عن استيائه من تلك الصفقة التبادلية، بسبب التفريط في خدمات آرتور البالغ من العمر 23 عاما من أجل ضم لاعب يبلغ من العمر 30 عاما.

وحاول آرتور بشتى الطرق البقاء في برشلونة ليبرهن على مستواه في ظل عدم حصوله على فرصة كافية، لكن بسبب دواعي اقتصادية يعاني منها النادي الكتالوني بسبب وباء كورونا، فُتحت أبواب الرحيل أمام اللاعب ليتم التضحية به مقابل ضم بيانيتش، ولن يشارك اللاعبان مع أنديتهم الجديدة قبل الموسم المقبل.

وكان من المفترض أن يجني برشلونة 120 مليون يورو من صفقات بيع اللاعبين عندما أعلن ميزانيته لموسم (2019-20) في سبتمبر الماضي، لكن لم يحقق برشلونة هذا العائد ليقرر الاستغناء عن آرتور ليسمح بتسجيل عائد بيعه في السنة المالية الحالية وتسجيل المبلغ الذي سيدفعه النادي للتعاقد مع بيانيتش ضمن السنة المالية المقبلة.

وبصرف النظر عن موازنة إدارة برشلونة لحساباتهم ومعدل الأعمار المرتفع للاعبي الفريق والمستفيد الأكبر من تلك الصفقة التبادلية مع يوفنتوس، نستعرض في التقرير التالي مسيرة بيانيتش وكيف سيفيد البارسا بعد توقيعه على عقد يربطه مع النادي لأربعة أعوام حتى موسم (2023-24)..

مسيرة بيانيتش

ميراليم بيانيتش وُلد في 2 أبريل 1990 في توزلا بالبوسنة والهرسك، قبل ثلاثة أيام فقط من نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا التي تُوج بها برشلونة بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجة (2-0).

بدأ بيانيتش مسيرته في فرنسا مع ميتز عام 2007، ورغم الهبوط إلى الدرجة الثانية قدم لاعب خط الوسط موسمًا ممتازًا وانتقل بعد ذلك إلى أولمبيك ليون، ليبدأ في صنع اسم لنفسه في عالم كرة القدم ويصبح عضوًا أساسيًا مع الفريق الفرنسي، مما ساعدهم على الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي خلال موسم (2009-10).

وبعدما لعب مع ليون 121 مباراة سجل خلالهم 16 هدفا وصنع 21 آخرين، توجه البوسني إلى إيطاليا حيث انضم إلى روما في 2011، وقضى مع نادي العاصمة الإيطالية خمسة مواسم رافق خلالهم النجم المصري محمد صلاح، ولعب 200 مباراة ليسجل 30 هدفا ويقدم 40 تمريرة حاسمة، قبل الانتقال إلى يوفنتوس في 2016 مقابل 32 مليون يورو.

وفي تورينو، أظهر بيانيتش مرة أخرى نضجه وموهبته كلاعب، حتى أصبح ترسًا حيويًا في أحد أفضل الأندية في العالم، حيث تُوج مع السيدة العجوز بالدوري الإيطالي ثلاث مرات، بالإضافة إلى كأس إيطاليا مرتين وكأس سوبر إيطالي واحد.

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ما يبحث عنه برشلونة

ميراليم بيانيتش هو اللاعب الذي يبحث عنه برشلونة، خاصةً أن البوسني لديه 417 مباراة في السنوات العشر الماضية بمعدل بلغ ​​41.7 مباراة لكل موسم مكتمل، وقدم اللاعب أرقاما مذهلة كلاعب وسط حيث سجل خلال هذه الفترة 65 هدفاً وقدّم 95 تمريرة حاسمة، وفقا لما رصدته صحيفة "آس" الإسبانية.

وقالت صحيفة "آس" إنه إذا أظهر أي شخص انتظامًا في مسيرته المهنية فهذا هو بيانيتش، حيث غاب اللاعب عن 19 مباراة فقط في 10 سنوات بسبب الإصابة منذ موسم 2008-09 حتى 2018-19.

بيانيتش يمتلك أيضا تلك اللمسة المذهلة للكرة التي جعلت منه منفذًا للركلات الحرة صاحب سمعة عالية، سواء في ليون أو روما أو يوفنتوس.

لاعب ذو جودة تقنية وتكتيكية كبيرة ورؤية جيدة للملعب يصل إلى برشلونة لمحاولة إظهار قيمته وخبرته في منتصف الملعب وتكرار ما صنعه في فرنسا وإيطاليا، بجانب قدرة على إنهاء الهجمات بنجاح جعلته أحد أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم.

نجاح دولي

لعب بيانيتش مع منتخب لوكسمبورج على مستوى الشباب، لكنه اختار تمثيل البوسنة والهرسك.

يعتبر صاحب الـ30 عاما ثالث أكثر لاعب مشاركة مع منتخب البوسنة والهرسك في تاريخه، حيث لعب 92 مباراة مباراة دولية.

بيانيتش هو سادس أفضل هدّاف مع منتخب بلاده برصيد 15 هدفا، ولعب في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

يمكن للاعب برشلونة الجديد أن يظهر في مسابقة "يورو 2020" الصيف المقبل إذا تمكنت البوسنة والهرسك من التأهل.