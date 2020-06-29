مروان محسن يتحدث عن طموحه مع الأهلي.. وعلاقته بالمدرب فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

تحدث مروان محسن، مهاجم الأهلي عن عودة الفريق إلى خوض تدريباته الجماعية من جديد على ملعب التتش بالجزيرة ،مؤكدا أنه أمر إيجابي للغاية، خاصة بعد فترة التوقف التي اقتربت من 4 أشهر.

وقال محسن في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "ننتظر عودة الدوري وبالتأكيد نتطلع للحفاظ على اللقب المحلي هذا الموسم، من أجل إضافة بطولة جديدة وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان".

وأضاف: "كنا عطشانين كورة بعد فترة التوقف الأخيرة، والجميع يسعى للتألق في التدريبات، وعلى المستوى الشخصي سعيد بظهوري بشكل جيد في التقسيمة خلال التدريبات الأخيرة، وإحرازي العديد من الأهداف، التى أتمنى أن يحالفني التوفيق في تكرارها في المباريات.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة فنية أيضًا بعد عودة مستر رينيه فايلر لقيادة التدريبات من جديد، وكلها أمور تصب في مصلحة الفريق على كل الأصعدة.

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وأكد أن الأهلي بجانب هدفه المحدد في الحفاظ على لقب الدوري لدى اللاعبين هدف آخر مهم جدا، وهو استعادة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مهاجم الأهلي أنه لا بديل عن التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم، لأنه حلم للجميع لاعبين أو جهازا فنيا، بالإضافة إلى إسعاد جماهير الأهلي المتشوقة لاستعادة البطولة.

وانتقل للحديث عن طموحه مع الفريق، مؤكدا أن يسعى للتتويج بلقب هداف الدوري وبطولة إفريقيا، لذلك يعيش حالة من التركيز الشديد لإنجاز هذه الأمور، التي يعلم جيدًا أنها ستدخل البسمة إلى قلوب جماهير الأهلي في كل مكان.

وعن إشادة فايلر، المدير الفني، به مؤخرًا، أكد أن علاقته جيدة مع المدرب ويسودها التقدير والاحترام، لافتا أنه يقدر جهده داخل الملعب ويمنحنه الثقة بشكل مستمر.

وأتم: "بطولة إفريقيا ستعود إلى النادي الأهلي، إن شاء الله، هذا الموسم، والجميع في الفريق يقدر جيدًا دعم الجماهير ومساندتها المستمرة من أجل حصد المزيد من البطولات المحلية والقارية، والاستمرار دائمًا على منصات التتويج، لذلك يقاتل الجميع من أجل إسعادهم بحصد الألقاب على كل المستويات".