برشلونة يعلن ضم لاعب يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم ميراليم بيانيتش من نادي يوفنتوس الإيطالي، بعقد يمتمد لمدة 4 مواسم قادمة.
وفي بيان رسمي، أكد برشلونة أنه اتفق مع يوفنتوس على انتقال بيانيتش للنادي الكتالوني بعقد لمدة 4 مواسم وبشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.
وكلفت الصفقة خزائن البارسا مبلغ 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.
وأكد النادي أن اللاعب البوسني سيظل في صفوف ناديه الحالي يوفنتوس حتى نهاية المنافسات الرسمية لموسم 2019-2020.
جدير بالذكر أن برشلونة سبق وأعلن عن انتقال لاعبه آرتو ميلو إلى صفوف البيانكونيري مقابل 72 مليون يورو.
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