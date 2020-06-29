الأهلي يكشف نتيجة عينات المسحة الطبية الثانية لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي، أمس، جاءت سلبية.

وقال عبد الحفيظ، إن نتيجة المسحة الطبيبة الثانية جاءت سلبية بنسبة 100% ، بعد التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة.

وفي وقت سابق، كان الأهلي قد أجرى مسحة طبية أولى قبل استئناف التدريبات، ثم أجرى مسحة طبية ثانية أمس الأحد، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية تماما.

وتكثف إدارة الأهلي جهودها، من أجل اتباع الإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.