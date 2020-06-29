مصدر في بيراميدز يكشف لمصراوي حقيقة طلب الزمالك ضم دونجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن كل ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول انتقال نبيل عماد دونجا لاعب الفريق إلى صفوف الزمالك ليس له أساس من الصحة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة ليلا كورة اليوم الإثنين، إن بيراميدز لم يتلق أي عرض رسمي من الزمالك من أجل ضم دونجا.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "دونجا لم يوقع أيضا للزمالك كما تردد، واللاعب مستمر مع فريقه في الفترة المقبلة".

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وأكمل: "رغبة دونجا خلال الفترة المقبلة تتمثل في الاحتراف الخارجي وليس الاستمرار في مصر".

وأتم المصدر قائلا: "اتفق دونجا مع إدارة النادي أنه في حالة صعود ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المقبل سينتقل للفريق على الفور، النادي الإسباني يفاوض اللاعب منذ بداية الموسم ولكن بيراميدز رفض رحيله".

ويملك تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز السابق، ملكية نادي ألميريا في الفترة الحالية، وكانت تقارير صحفية كشفت رغبة النادي في التعاقد مع دونجا بالصيف المقبل.

يُذكر أن نبيل عماد دونجا (24 عاما) انتقل إلى بيراميدز "الأسيوطي سابقا" عام 2016 قادما من بني عبيد، وخطف اللاعب الأنظار خلال الموسمين الماضي والحالي ليتم استدعائه إلى منتخب مصر.