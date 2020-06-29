منافس الأهلي.. جاريدو: تنتظرنا صعوبات.. ولكن هدفنا تحقيق بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، أن فريقه سينافس بقوة هذا الموسم، للفوز بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا.

وقال جاريدو في تصريحات نشرتها صحيفة "le360 سبورت" المغربية: "تاريخ الكرة المغربية يصنف الوداد ضمن خانة الفرق التي لن ترضى جماهيره سوى الفوز خلال كل مواجهة وتحقيق الألقاب كل موسم".

وأضاف: "عدنا خلال الأسبوع الحالي، للاستعداد بشكل جدي لخوض منافستي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، والهدف واضح للاعبين وهو الظفر باللقبين معا".

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وواصل جاريدو: "الطاقم الفني واللاعبين مستعدون للدفاع عن حظوظهم لتحقيق هدف التتويج خلال شهر سبتمبر المقبل".

واختتم مدرب الوداد تصريحاته: "أدرك صعوبة المهمة التي تنتظر الوداد خاصة في ظل ضغط المباريات التي تنتظرنا، ولكننا وضعنا استراتيجية خاصة لفترة الاستعدادات المقبلة، من أجل إعداد اللاعبين ووضعهم على طريق تحقيق الفوز في كل مباراة".

ويلتقي الوداد بنظيره الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المحتمل أن يُعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد المباريات، غدًا الثلاثاء، عقب اجتماعه الذي أعلن عنه في وقت سابق".