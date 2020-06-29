محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل لاعبه أرتور ميلو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بعد انتهاء الموسم الجاري مقابل 72 مليون يورو.
ووفقًا لما ذكره برشلونة عبر موقعه الرسمي، فإن النادي سيحصل على 72 مليون يورو إلى جانب 10 ملايين يورو أخرى كإضافات لإتمام الصفقة.
وأوضح برشلونة أن الاتفاق تم مع يوفنتوس على بقاء آرتور مع الفريق الكتالوني حتى الانتهاء من كافة مباريات موسم 2019-2020، على أن يتم الانتقال بعدها.
ولعب آرتور مع برشلونة 72 مباراة في كل المباريات منذ عام 2018 منهم 47 مباراة في الدوري الإسباني، 10 مبارايات في كأس ملك إسبانيا و13 في دوري أبطال أفريقيا وأخرى في كأس السوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. آرتور يرحل من برشلونة إلى يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.