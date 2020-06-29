رسميًا.. آرتور يرحل من برشلونة إلى يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل لاعبه أرتور ميلو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بعد انتهاء الموسم الجاري مقابل 72 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكره برشلونة عبر موقعه الرسمي، فإن النادي سيحصل على 72 مليون يورو إلى جانب 10 ملايين يورو أخرى كإضافات لإتمام الصفقة.

وأوضح برشلونة أن الاتفاق تم مع يوفنتوس على بقاء آرتور مع الفريق الكتالوني حتى الانتهاء من كافة مباريات موسم 2019-2020، على أن يتم الانتقال بعدها.

ولعب آرتور مع برشلونة 72 مباراة في كل المباريات منذ عام 2018 منهم 47 مباراة في الدوري الإسباني، 10 مبارايات في كأس ملك إسبانيا و13 في دوري أبطال أفريقيا وأخرى في كأس السوبر.