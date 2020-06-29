مصدر لمصراوي: "فيفا" يحكم لمعاوني جروس بمستحقاتهم لدى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

كشف مصدر مسؤول، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ألزم نادي الزمالك بدفع مستحقات مالية للمدرب العام بيير أندريه شورمان ومدرب الحراس توماس جروتر الذان سبق وتواجدا في الجهاز الفني للسويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق.

وكان جروس وجهازه المعاون قد قاموا باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على مستحقاتهم لدى الزمالك.

وساهم جروس وجهازه المعاون في تتويج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية النسخة الماضية بجانب كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي "السوبر المصري السعودي" لكنه رحل بعد ذلك عن قيادة الفريق بعد انتهاء عقده.

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وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"يلا كورة" "علمنا أن الاتحاد الدولي حكم لصالح أحد مساعدي جروس بأحقيته في الحصول على ما يقرب من 70 ألف يورو".

وواصل "أيضا هناك حكم بأحقية المدرب العام في جهاز جروس بأحقتيه في الحصول على مستحقات تقترب من 120 ألف يورو".

واختتم "ننتظر وصول خطاب رسمي بهذا الشأن من أجل التحرك".

الجدير بالذكر أن شريف إسلام، مدير التعاقدات والتسويق والعلاقات الخارجية بنادي الزمالك، قد أعلن رحيله عن منصبه في وقت سابق دون إبداء أي أسباب لذلك.