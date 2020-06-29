كيكي سيتين يُعلق على واقعة ميسي وسارابيا، وخلافه مع لاعبي برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حدوث خلافات كبيرة بين لاعبي برشلونة، بعدما فقد الفريق نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة الليجا اثر تعادله مع سلتا فيغو.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية الخاصة بقناة “لا ليجا تي في بار” أن نجم الفريق ليونيل ميسي تجاهل بشكل واضح تعليمات مساعد كيكي سيتين “إيدير سارابيا”، حيث ابتعد قائد الفريق عن سارابيا خلال محاولة الأخير إعطاءه تعليمات اثناء فترة التوقف “الكولينج بريك”.

وكان مدرب برشلونة “كيكي سيتين“، قريبًا من المشهد، لكنه لم يتدخل في الحوار بين مساعده وميسي، واكتفى بمراقبة الوضع.

وعلق كيكي سيتين على هذه الخلافات اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد التي ستقام غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني، قائلاً: “الاجتماع مع اللاعبين بعد التعادل مع سلتا فيغو كان أشبه بيومي الأول هنا، سأفعل كل شيء لتخطي تلك اللحظة”.

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وأضاف: “في بعض الأحيان النتائج لا تتوقف فقط علي، جميعنا يجب أن نضحي، حتى اللاعبين، يجب أن تضحي بأشياء شخصية من أجل الفريق والمنفعة العامة”.

وعن الخلاف بين سارابيا وميسي، قال سيتين: “دائمًا ما تكون هناك خلافات، كل شخص لديه طريقة لمشاهدة الأمور في الحياة، تكون هناك أحيانًا اختلافات في الآراء، ولكن عندما تفوز كل تلك الأمور تُحل”.

وتابع: “أنا لم أكن لاعبًا سهلاً ايضًا في وقتي، لديك رؤية لأمورك الخاصة، ما عليك فعله هو إقناع الجميع بأنه يجب الدفاع عن الفكرة المشتركة، ما حدث بين ميسي وسارابيا أمر طبيعي، هناك تواصل جيد بين الجميع، وهذه أمور بسيطة لا أهتم بها”.

وقال كيكي سيتين عن التوقف أثناء اللقاءات الكولينج بريك: “في بعض الاحيان لا يكون هذا التوقف مفيدًا لنا ويستفيد الخصم بسبب انخفاض اداء اللاعبين وقبلها نكون في لحظة أفضل، ولكن قد تكون مفيدة في إصلاح بعض التفاصيل الصغيرة”.

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