بي ان سبورت تختار معلق مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الانجليزي

انتهت قنوات بي إن سبورتس من وضع جدول معلقين مباريات الثلاثاء القادم في جميع الدوريات الأوروبية، ووقع الاختيار بالفعل على معلق مباراة “مانشستر يونايتد وبرايتون” ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الانجليزي والمقرر لها يوم غد الثلاثاء 30-6-2020.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون فى تمام الساعة 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت جرينتش، وتقام المباراة على ملعب برايتون “فالمر”.

وسيتولي المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس” مهمة التعليق على المباراة، وستُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت (اتش دي2)، كما ستنُقل ايضا على قنوات آخري مثل (Canal + Sport France HD، Sky Sports Main Event UK).

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وسيخوض اليونايتد المباراة منتشياً بالفوز الذي حققه على حساب مضيفه نوريتش سيتي ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين لهدف، ويحتل اليونايتد المركز السادس في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة جمعها من 13 فوزًا وعشرة تعادلات وثمانية هزائم.

فى المقابل سيدخل برايتون المباراة بدافع تحقيق الفوز ، وذلك بعد أن تعادل سلبياً من دون أهداف في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي،ويحتل برايتون المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، جمعها من ستة انتصارات و12 تعادلًا و12 هزيمة.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين بالجولة الـ12 من الدوري الانجليزي قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب أولد ترافورد يوم 10-11-2019.