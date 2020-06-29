من هو معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني؟

انتهت قنوات بي إن سبورتس من وضع جدول معلقين مباريات الثلاثاء القادم في جميع الدوريات الأوروبية، ووقع الاختيار بالفعل على معلق مباراة “برشلونة وأتلتيكو مدريد” ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الاسباني والمقرر لها يوم غد الثلاثاء 30-6-2020.

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش، ومن المقرر ان تقام على ملعب “كامب نو”.

سيكون المعلق الرياضي المصري “على محمد على” معلقًا على المباراة من مركز البث المباشر لقنوان بي إن سبورتس بالعاصمة القطرية الدوحة.

يدخل برشلونة المباراة فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 69 نقطة، متخلفاً عن المتصدر ريال مدريد بفارق نقطتين، وسيسعي الى تحقيق الفوز لخطف الصدارة وزيادة الضغط على الملكي قبل لقاءه أمام ليفانتي الخميس المقبل لصالح نفس الجولة.

وكان رفاق ليونيل ميسي قد سقطوا خارج ديارهم فى فخ التعادل أمام سلتا فيجو بالجولة الماضية 2-2، مما أهدي الريال الصدارة بفارق النقاط بعد ان حققوا الفوز مساء أمس على اسبانيول بهدف البرازيلي كاسيميرو.

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فى المقابل يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بدون أى ضغوطات وبمعنويات عالية بعد ان حقق الفوز فى الجولة الماضية على ألافيس 2-1، ويحتل رجال المدرب “دييجو سيموني” المركز الثالث فى الليجا برصيد 58 نقطة، بفارق 4 نقاط عن اشبيلية الرابع، وسيسعي الى تحقيق نتيجة ايجابية لتأمين تأهله الى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

جدير بالذكر ان ان لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الـ15 من الدوري الاسباني قد شهد فوز برشلونة بهدف النجم الارجنتيني “ليونيل ميسي”، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” يوم 1-12-2019.

وشهد آخر لقاء جمع الفريقين فى كأس السوبر الاسباني والذي أقيم فى السعودية على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” فوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2.