رسميًا: ماريو جوميز يرد الجميل لشتوتجارت ويعتزل كرة القدم

أعلن النجم الألماني “ماريو جوميز” اعتزاله كرة القدم بعدما ساهم بشكل كبير في صعود فريق شبابه “شتوتجارت” إلى الدوري الألماني الدرجة الأولى “البوندسليجا”.

وتأهل شتوتجارت إلى الدوري الألماني، رغم خسارته من “دارمشتات” بثلاثة أهداف مقابل وحيد احرزه “ماريو جوميز”، خلال المواجهة التي جمعتهما أمس الأحد.

ولعب المهاجم المخضرم دورًا كبيرًا في تأهل فريقه مباشرة إلى البوندسليجا، بعد موسم واحد من هبوطه، باحتلال الفريق المركز الثاني خلف “أرمينيا بيليفيلد” بطل الدرجة الثانية.

وصرح جوميز: “لطالما كان حلمي دائما انهاء مسيرتي مع شتوتجارت، فبعد هذه المسيرة الرائعة التي لم أتخيلها أن أرد شيئا لهذا الفريق، انه شعور جيد ان أودع الفريق بعد تحقيق هذا النجاح الرائع”.

ومن المتوقع ان يتولى اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا منصبًا إداريًا مع شتوتجارت، بعدما صرح المدير الرياضي للفريق “توماس هيتسلسبيرغر” ان شتوتجارت مدينون بالكثير لجوميز قائلاً: “سأكون سعيدًا إذا ساعدنا شخص ما بالخبرة والكاريزما التي يمتلكها جوميز”.

ماريو جوميز في سطور

ماريو جوميز جارسيا ولد في 10 يوليو 1985 في مدينة “ريدلينغن” في ألمانيا وهو من أصل إسباني (والده إسباني من غرناطة ووالدته ألمانية).

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ظهر ماريو جوميز لأول مرة مع “شتوتجارت” في الدوري الألماني موسم 2003/2004، ونجح في التتويج معه بلقب المسابقة موسم 2007/2008، وفي نفس الموسم فاز بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا، وخلال تلك الفترة (2003-2007) نجح في تسجيل 63 هدف في بطولة الدوري المحلي.

وفي الميركاتو الصيفي 2009 انتقل ماريو جوميز إلى صفوف فريق “بايرن ميونخ“، مقابل 30 مليون يورو، وقضى 4 مواسم داخل ملعب أليانز أرينا، ونجح في تحقيق لقب الدوري الألماني مرتين موسم 2009/2010 و2012/2013، كأس ألمانيا مرتين موسم 2009/2010 و2012/2013، وكأس السوبر الألماني مرتين موسم 2010/2011 و2012/2013، كما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2012/2013.

ولم يحقق جوميز اي انجاز فردي مع الفريق البافاري سوى فوزه بلقب هداف الدوري الألماني، بعدما تمكن من احراز 28 هدف في موسم 2010/2011.

وغادر ماريو جوميز صفوف بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي 2013 متجهًا إلى “فيورنتينا” الإيطالي، وشارك معهم في 9 مباريات فقط في موسمه الاول ليتعرض إلى اصابة خطيرة حرمته من المشاركة في بطولة كأس العالم 2014 التي فاز بها المنتخب الألماني.

وفي الميركاتو الصيفي 2015 خرج جوميز من فيورنتينا إلى بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة، وفي 2016 عاد إلى الفيولا من جديد لتتم عملية بيعه إلى فولفسبورج الألماني ومنه إلى محطته الاخيرة شتوتجارت في الميركاتو الشتوي 2018.

وخلال تلك السنوات سجل جوميز 319 هدف، وقدم 72 تمريرة حاسمة خلال 598 مباراة مع الأندية في كافة المسابقات، بينما سجل 31 هدفا في 78 مباراة مع المنتخب الألماني.

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