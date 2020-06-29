علي جبر يُمدد تعاقده مع بيراميدز حتى 2024

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نجح مسؤولو بيراميدز في الحصول على توقيع مدافع الفريق علي جبر، على عقد جديد، مدته عامين اضافيين.
ومدد علي جبر تعاقده مع بيراميدز، الذي ينتهي في صيف 2022، عامين، ليستمر مع الفريق حتى عام 2024.
وكان المدافع الدولي علي جبر، قد انضم لصفوف بيراميدز في صيف 2018 قادما من الزمالك مقابل 45 مليون جنيه.
وقام علي جبر بالتوقيع على تمديد تعاقده، في حضور المدير الرياضي لنادي بيراميدز هاني سعيد، ومدير التعاقدات عمرو بسيوني.
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