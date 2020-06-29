حازم امام ينصح صالح جمعة.. ستندم كثيرًا

نصح لاعب الزمالك السابق حازم إمام، صانع ألعاب الاهلي صالح جمعة، بضرورة التزام واستغلال فترة تواجده في الملاعب، حتى لا يندم في المستقبل.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: “صالح جمعة لاعب جيد، يمتلك مهارات رائعة، أتمنى أن يتمسك بالفرصة التي أتيحت له مرة أخرى”.

وأضاف: “مصر كلها مقتنعة بموهبة صالح جمعة، لكن اللاعب هو الوحيد الذي لا يشعر بذلك، أتمنى يتمسك بالفرصة التي منحها له فايلر، وأن يجتهد بعد ابتعاده فترة طويلة عن المباريات”.

وتابع: “يا صالح، العمر يمر، والأيام تجري، ستندم على تلك الفرص، أنا لعبت للزمالك 10 سنين وحقق بطولات معه بجانب المنتخب المصري، ورغم ذلك ندمت لأنني فرطت في فرصة اللعب وقت أطول وتحقيق إنجازات أكبر”.

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وأتم: “أحزن كثيرا على اللاعبين الذين يفرطون في موهبتهم بسهولة، الجميع يتمنى أن تعود وتلتزم وتصبح لاعب جيد، ننتظر منك الرد وماذا تريد”.

يذكر ان رينيه فايلر قد طالب ببيع “صالح جمعة” في الميركاتو الصيفي 2020، بسبب عدم التزام اللاعب، ولكن المدرب السويسري قرر منحه فرصة جديدة، ووافق على عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الغد.

واجتمع المدرب العام للاهلي ديفيد سيزار، بصالح جمعة صباح اليوم، وأخبره بموافقة رينيه فايلر على مشاركته في التدريبات الجماعية بداية من الغد وطالبه بالالتزام، وتعهد اللاعب بالانضباط وبذل الجهد حتى يشارك في المباريات فور استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

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