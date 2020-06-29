رياضة | حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع غيلان الشعلاني نجم نادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الأنباء إلى أن التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في نادي الزمالك تدخل لإفشال صفقة انتقال الشعلاني إلى الأبيض في الصيف المقبل.

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ونفى مصدر داخل الزمالك كل الأنباء المنتشرة خلال الساعات القليلة الماضية حول دخول النادي في مفاوضات مع غيلان الشعلاني أو تدخل ساسي في الصفقة.

وأكد مسؤولي الأبيض أن غيلان الشعلاني ليس من أولويات الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل من الأساس.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.