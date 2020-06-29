رياضة | تشافي: سأعود لبرشلونة في الوقت المناسب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تشافي: سأعود لبرشلونة في الوقت المناسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدير الفني للسد القطري الحالي عن رغبته في تدريب برشلونة وإعادة النادي الكتالوني إلى نجاح جديد.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة قام بإقالة إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين ولكن هناك شكوك حول إستمرار سيتين مع برشلونة في الموسم المقبل في ظل النتائج المتردية الحالية للفريق الكتالوني.

وقال تشافي هيرنانديز في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية عبر تقنية الفيديو:"إن أكبر طموح لديّ الآن هو أن قوم بتدريب برشلونة وأن أعيد النادي الكتالوني إلى نجاح جديد".

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وأضاف:"يجب أن ينتصر اللاعبون وبرشلونة. ونتيجة لذلك، يستعد فريقنا الفني لهذا الأمر ويجعلنا متحمسين".

وعن عودته، قال تشافي:"أنا رجل نادٍ، أود أن أعود في الوقت المناسب لبدء مشروع من الصفر، قلت ذلك عدة مرات".

واختتم تشافي تصريحاته قائلاً:"أريد اتخاذ قرارات رياضية في برشلونة. من الواضح أنه بعد الانتخابات، سيكون هناك تغييرات، أنا لا أستبعد أي شيء، طلبني النادي في يناير لكن الظروف والتوقيت لم يكونا مناسبين".