رياضة | البدري يهنئ كوكا بلقب الدوري اليوناني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البدري يهنئ كوكا بلقب الدوري اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني وأعضاء جهازه محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي لاعبنا الدولي أحمد حسن كوكا بمناسبة فوزه مع فريقه أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني متمنيا له ولكافة لاعبينا المحترفين بالخارج تحقيق المزيد من النجاح .

ونجح الفريق اليوناني في حصد اللقب للمرة الـ 45 في تاريخه بعد حصد 12 نقطة في أول أربع مباريات من مرحلة البطولة، ليصبح رصيد نقاطه 78 نقطة، متفوقًا على باوك الذي حصد سبع نقاط في المرحلة الأخيرة ليصبح رصيده الإجمالي 59 نقطة.

ويواصل المدير الفني واعضاء الطاقم المعاون متابعة جميع مباريات لاعبينا المحترفين في مختلف الدوريات وذلك في إطار خطة الاستعدادات للمرحلة المقبلة سواء كان علي الصعيد الداخلي للمسابقات المحلية او الدوريات الخارجية التي تضم لاعبينا.