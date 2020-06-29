رياضة | من صفقة "القرن" لصفقة "الحلم".. مرتضى منصور مُتخصص "إثارة وتشويق" في الإعلان عن صفقات الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر من صفقة "القرن" لصفقة "الحلم".. مرتضى منصور مُتخصص "إثارة وتشويق" في الإعلان عن صفقات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتاد مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك منذ توليه مقاليد الحكم في القلعة البيضاء الاعتماد على شعار "الإثارة والتشويق" عند الحديث عن الصفقات الجديدة للفريق الأبيض، وذلك يُحدث دائمًا حالة من الجدل بين الجمهور في الشارع الرياضي المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في رحلة البحث عن هوية الصفقة التي يقصدها سيادة المستشار.

عبد الله السعيد.. صفقة القرن التي لم تكتمل

أحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك ضجة كبيرة في الوسط الرياضي في فبراير 2018 بعد إعلانه حسم صفقة القرن للقلعة البيضاء بالتعاقد مع واحد من نجوم الدوري الممتاز، وبعدها تبين حصوله على توقيع عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق سرًا بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء وانتشرت صورة للاعب مع مسئولي الزمالك بعد إتمام التوقيع، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة عنيفة بين اللاعب وإدارة ناديه وقتها، إلا أن اللاعب عاد وقام بتمديد عقده مع الفريق الأحمر.

صفقة القرن الجديدة في القلعة البيضاء

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عاد مرتضى منصور في صيف 2019 ووعد الجماهير البيضاء بالتعاقد مع صفقة القرن الجديدة للزمالك، وبدأت التكهنات بين الجمهور حول هوية الصفقة السوبر للفريق الأبيض، وترددت الكثير من الأسماء للاعبين داخل وخارج مصر، وفي النهاية كشف رئيس القلعة البيضاء عن التعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الهلال السعودي، لينضم لصفوف الفريق الزملكاوي، وكان بالفعل صفقة رابحة للفريق حيث قدم مستويات رائعة مع الفريق خلال الفترة الماضية، كما ساهم في تتويج الفريق ببطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري.

الصفقة الحلم.. مفاجأة "مرتضى" الجديدة للزملكاوية

واصل رئيس الزمالك هوايته المفضلة في إثارة الغموض حول الصفقات الجديدة للزمالك، حيث كشفت قناة القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية عن إتمام النادي التوقيع مع واحد من أهم لاعبي الدوري الممتاز، وحلم للجماهير البيضاء، بعد جلسة جمعته مع مرتضى منصور رئيس النادي، ليكون الصفقة الخامسة للفريق الأبيض في ميركاتو الصيف، وكالعادة لم يتم الكشف عن هوية اللاعب الجديد أو أي تفاصيل تخص الصفقة سواء عن القيمة المالية أو مدة التعاقد.

آثار خبر تعاقد الزمالك مع "الصفقة الحلم" العديد من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هوية الصفقة الجديدة للفريق الأبيض، وتوقع البعض تعاقد مرتضى منصور مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون المعار للأهلي، بينما كشفت تقارير صحفية أن الصفقة المحتملة قد تكون للغاني جون آنطوي مهاجم بيراميدز، ولم تخلو التوقعات من اسم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز وغيرهم من الأسماء، وينتظر الجميع الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.