رياضة | بالأسماء.. المرشحون لمغادرة جنة الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. المرشحون لمغادرة جنة الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد حسم الفريق عدة صفقات نارية خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض بالموسم المقبل.

وحسم الزمالك 5 صفقات حتي الآن، حيث أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك التعاقد مع الأنجولي آري بابل لاعب أول أغسطس، وحمزة المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي، بالإضافة لـ 3 صفقات أخري لم يعلن أسمائهم بينهم واحد من أهم لاعبي الدوري الممتاز وصفه بـ"الصفقة الحلم".

قائمة الراحلين عن الزمالك في الصيف

ويأتي على رأس قائمة المغادرين لصفوف الزمالك نهاية الموسم الحالي، اللاعب عمر السعيد مهاجم الفريق وذلك بعد خروجه تمامًا من حسابات المدرب الفرنسي، ويحظي اللاعب باهتمام عدة أندية تسعي للحصول على خدماته في الصيف.

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اقترب أيضًا كريم بامبو من الرحيل عن القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي، حيث لم يقنع اللاعب، مدربه الفرنسي بمستواه ولم يشارك بشكل أساسي مع الفريق خلال الموسم الحالي، مما جعله قريبًا بشدة من مغادرة الزمالك نهاية الموسم، ويفاضل بين عدة عروض محلية للإنتقال إلي احدهما بالموسم الجديد.

تضم قائمة الراحلين عن صفوف الزمالك ايضًا، محمد عنتر والذي خرج تمامًا من حسابات باتريس كارتيرون، حيث لم يشارك اللاعب في أي مباراة تحت قيادة المدرب الفرنسي هذا الموسم، ويمتلك اللاعب عدة عروض في الوقت الحالي للأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

وبات المغربي محمد أوناجم مرشحًا بقوة للرحيل عن صفوف الزمالك بالموسم المقبل، لإفساح مجال في قائمة أجانب الفريق الأبيض، خاصة بعد تلقي اللاعب عروض مغرية من المغرب والسعودية، وإن كانت التقارير تشير لإقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف نادي الوحدة السعودي الذي أبدي رغبته في التعاقد مع اللاعب حال رحيله عن الزمالك.

الثلاثي محمد عبد السلام، وإمام عاشور، وإسلام جابر مرشحين بقوة ايضًا لمغادرة القلعة البيضاء نهاية الموسم، وذلك لعدم مشاركتهم في المباريات مع الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

من ناحية أخري استقر مسئولو الزمالك بنسبة كبيرة على إعارة الرباعي، كابونجو كاسونجو، وحميد أحداد، ومعروف يوسف، ورزاق سيسيه في الموسم ا لجديد، والإبقاء على التونسي فرجاني ساسي، والمغربيين أشرف بنشرقي، بالإضافة للثنائي حمزة المثلوثي وآري بابل.