رياضة | تفاصيل صفقة انتقال آرثر ميلو إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل صفقة انتقال آرثر ميلو إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي صفقة البرازيلي آرثر ميلو نجم وسط برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تدعيم صفوف السيدة العجوز.

وأعلن برشلونة الإسباني اليوم الإثنين، انتقال لاعب خط وسطه البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة قيمتها 72 مليون يورو على الأقل.

وقال بطل إسبانيا في بيان: "توصل ناديا برشلونة ويوفنتوس إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب آرثر ميلو، سيدفع النادي الإيطالي 72 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين كحوافز ومكافآت".