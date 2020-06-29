رياضة | حقيقة تنازل الشناوي عن شارة قيادة الأهلي لصالح الحاوي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة تنازل الشناوي عن شارة قيادة الأهلي لصالح الحاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة تنازل الشناوي عن شارك قيادة الفريق الأحمر لزميله وليد سليمان.

وأكد مصدر مقرب من محمد الشناوي أنه لا صحة لما تردد عن تنازل اللاعب عن شارة القيادة لزميله وليد سليمان الأكبر سنا.

وقال المصدر :"ما تردد كلام مغلوط وعار تماما من الصحة.. ولم يتم مناقشته من الأساس".

كانت تقارير صحفية قد زعمت في وقت سابق أن الشناوي قرر التنازل عن شارة القيادة لوليد سليمان.

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