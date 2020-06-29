رياضة | فالنسيا يقترب من التعاقد مع مدرب برشلونة السابق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فالنسيا يقترب من التعاقد مع مدرب برشلونة السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة السابق بات قريبًا من العودة مرة أخرى لتدريب أحد فرق الدوري الإسباني.

وأفادت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية بأن فالنسيا يرغب في التعاقد مع فالفيردي ليكون بديلا لألبيرت سيلاديس الذي تدهورت نتائج الفريق على يده في الأسابيع الأخيرة.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن فالفيردي ومساعده جون أسبيازو يبحثان في الوقت الحالي عن منازل في مدينة فالنسيا تمهيدًا للانتقال للعيش هناك.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن فالفيردي البالغ من العمر 56 عامًا كان قد أشرف على تدريب فالنسيا في موسم 2012/2013.