رياضة | ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي ويقترب خطف الصفقة الذهبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي ويقترب خطف الصفقة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن ليفربول يتقدم بخطوة على منافسه وغريمه مانشستر سيتي في سباق التعاقد مع كوليبالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ليفربول أبدى إستعداده لإدراج مدافعه الكرواتي ديان لوفرين ضمن صفقة التعاقد مع كوليبالي البالغ من العمر 29 عامًا وأن الريدز يمتلك الأفضلية للتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كوليبالي حريص جدًا على اللعب تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي علمًا بأن الصفقة قد تكلف خزائن السيتيزنز حوالي 100 مليون يورو.