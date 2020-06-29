انت الان تتابع رجل أعمال تونسي مهتم بشراء نادي مرسيليا لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علم أولمبيك مرسيليا الذي يحمل شعارا أثناء مباراة كرة القدم الفرنسية

في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة التونسية، أعلن محمد العياشي العجرودي، وهو رجل أعمال تونسي، أنه يجري مفاوضات لشراء نادي مرسيليا لكرة القدم. وأكد أن العمل على العرض متواصل منذ عام. وكانت إدارة النادي المملوك من قبل الثري الأمريكي فرانك ماكورت، نفت الأسبوع الماضي نيتها البيع.

أعلن رجل الأعمال التونسي محمد العياشي العجرودي، وهو شريك المدير السابق لنادي تولون للركبي مراد بوجلال، الأحد في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة، أنه يجري مفاوضات لشراء نادي مرسيليا لكرة القدم.

وأكد العجرودي أن "النقاش مستمر" مع النادي الذي يملكه الثري الأمريكي فرانك ماكورت، مشددا على أن العرض "جدي".

وتابع العجرودي الذي تنتشر شركاته في 23 بلدا وتوظف 30 ألف شخص، أن العمل على العرض قائم منذ أكثر من عام، وفي حال اتمام الصفقة، "مراد بوجلال سيكون رئيس النادي حسب الاتفاق وربما أكون المدير الإداري". ولم يعلق العجرودي على التقارير التي أشارت إلى أن العرض المقدم لشراء مرسيليا هو بقيمة 700 مليون يورو.

وشدد على أن الهدف من الاستحواذ يتعدى ملكية النادي، بل هو "مشروع كبير في البحر الأبيض المتوسط" يشمل جوانب رياضية وثقافية.

ونفى العجرودي أن يكون وسيطا لدى مستثمرين من دول الخليج وتحديدا السعودية، موضحا "هنا تونسيون يقررون في الخارج وليسوا عبيدا لدى السعوديين أو القطريين أو غيرهم".

وكانت إدارة مرسيليا نفت الأسبوع الماضي نيتها البيع، بعد التقارير عن عرض كبير يحظى بدعم مالي سعودي.

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وقال رئيس النادي جاك-هنري إيرود "أولمبيك مرسيليا ليس للبيع (...) أشكر الذين أبدوا اهتماما ماليا بالنادي، لكننا غير مهتمين بالبيع".

وأتت تصريحات إيرود في أعقاب تقارير عن عرض قيمته 700 مليون يورو (785 مليون دولار) لشراء النادي، يقوده رجل الأعمال الجزائري الأصل مراد بوجلال، بدعم من مستثمرين سعوديين.

وبحسب التقارير، يتضمن العرض 300 مليون يورو للاستحواذ على ملكية النادي، و200 مليون لتغطية ديونه، و200 مليون للتعاقد مع لاعبين.

وتعود ملكية النادي المتوج بطلا لأوروبا في العام 1993، إلى الثري الأمريكي ماكورت منذ العام 2016. وعلى رغم الأموال التي ضخها، والمقدرة بنحو 300 مليون يورو، لم يتمكن النادي الجنوبي المتوج بطلا لفرنسا عشر مرات آخرها في العام 2010، من كسر هيمنة باريس سان جرمان المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية.

وحل مرسيليا ثانيا في ترتيب الدوري لموسم 2019-2020 الذي أنهته الرابطة بشكل مبكر، بسبب فيروس كورونا المستجد، وتوجت نادي العاصمة بلقبه.

وبذلك، سيتمكن النادي الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية تعد الأكبر في فرنسا، من العودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، للمرة الأولى منذ العام 2013.