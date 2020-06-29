شكرا لقرائتكم خبر عن «أليسون»: ليس هناك كلمات يمكنها وصف يورجن كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغزل الحارس البرازيلي لنادي ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر في مدربه الألماني يورجن كلوب، بعد قيادته الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي،مؤكدًا أنه منحه الفرصة ليصبح أحد أساطير الريدز.

وقال «أليسون»، في حوار مع الموقع الرسمي لليفربول: «أعلى قدر من الاحترام يمكنني أن أحمله لشخص أحمله له، ليس هناك الكثير من الكلمات التي يمكنها وصفه، هو يعني كل شئ لهذا النادي وللاعبين، لقد جمعنا معًا وأعطاني فرصة الحضور إلى ليفربول هو يجعلني أشعر أنني مميز من داخل».

وأضاف: «زملائي يجعلوني أشعر أنني مميز من داخلي وكذلك الجماهير، ولكن كلوب لديه مكانة خاصة في كل شئ بالنسبة للجميع حسب اعتقادي، بالنسبة للنادي وكذلك للمشجعين، لأنه كرس حياته لتحقيق هذه الأشياء التي نحققها».

وتابع الحارس البرازيلي الدولي: «سأظل دائمًا أحترمه، لدي احترام كبير له، وسأبقى أيضًا شاكرًا له لإحضاري إلى هنا ومنحي الفرصة لأصبح أسطورة هنا في ليفربول».