شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يعلن سلبية المسحة الثانية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ظهور نتيجة المسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا والتي أتت سلبية لجميع اللاعبين وإعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي بالفريق.

وأوضح «عبدالحفيظ» أنه تواصل مع الشركة الطبية التي أجرت المسحة الطبية الثانية وأخبرته بسلبية النتيجة بنسبة مائة بالمائة، لذا سيخوض الفريق المران غدًا، الثلاثاء، كمجموعة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين، بعدما كان الفريق يجري مرانه على مجموعتين خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة أولى قبل استئنافه للتدريبات جاءت نتيجتها سلبية كذلك، قبل أن يجري المسحة الثانية، أمس الأحد، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، والتي جاءت سلبية بدورها.