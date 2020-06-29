شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن: نعد جماهير الأهلي باستعادة دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عودة الفريق إلى خوض تدريباته الجماعية من جديد على ملعب التتش بالجزيرة أمر إيجابي للغاية، خاصة بعد فترة التوقف التي اقتربت من 4 أشهر تقريبًا.

وقال مروان محسن في تصريحات لموقع النادي الرسمي: «حاولنا بقدر الإمكان الحفاظ على لياقتنا البدنية خلال فترة التوقف الأخيرة، وأعتقد أن الجميع نجح إلى حد كبير في ذلك الأمر، بدليل العودة القوية للجميع في التدريبات التي بدأت الأربعاء الماضي».

وأوضح أن الجميع كان لديه تركيز شديد في الحفاظ على وزنه ولياقته خلال فترة التوقف، وذلك من خلال برامج التغذية التي كنا نسير عليها طوال الشهور الماضية، وهو ما ترتب عليه عودتنا بقوة إلى التدريبات.

وذكر مروان محسن أن الفترة المقبلة تشهد العودة تدريجيا لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية، في ظل الوحدات التدريبية القوية والمتنوعة التي يؤدونها في التدريبات اليومية، من أجل إعلان جاهزيتهم للعودة إلى المباريات على الصعيدين المحلي والقاري.

وأشار إلى أن الجهاز الفني أكد للجميع ضرورة الاستعداد بقوة في التدريبات اليومية، حتى نكون في جاهزية كاملة للمباريات القادمة، سواء في بطولة الدوري أو بطولة إفريقيا.

وأضاف مهاجم الأهلي: «ننتظر عودة الدوري وبالتأكيد نتطلع للحفاظ على اللقب المحلي هذا الموسم، من أجل إضافة بطولة جديدة وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان».

Advertisements

وأكد مروان محسن أن لديه طموحات كبيرة على المستوى الجماعي لمصلحة الفريق، ومن بينها الفوز بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وعلى المستوى الشخصي فهو يحلم بالطبع بالتتويج بلقب هداف الدوري وبطولة إفريقيا، لذلك يعيش حالة من التركيز الشديد لإنجاز هذه الأمور، التي يعلم جيدًا أنها ستدخل البسمة إلى قلوب جماهير الأهلي في كل مكان.