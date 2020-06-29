شكرا لقرائتكم فايلر يبلغ الأهلي بخروج جيرالدو من حسابته.. والأحمر يحدد مليون دولار لبيعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ السويسري رينيه فايلر إدارة ناديه بخروج الأنجولي جيرالدو جناح الفريق من حسابته الفنية في الموسم الجديد مانحاً الضوء الأخضر لرحيله، وحدد مسئولو الأهلي مبلغ مليون دولار لبيع جيرالدو نهائياً في الوقت الذي ستتجه الإدارة الحمراء لإعارته حال عدم الحصول على المبلغ المالي المطلوب.

وتلقى جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدورى الجزائرى وأكد لمسئولى المولودية الذين تفاوضوا معه عبر أحد وكلاء اللاعبين أنه لا يفكر فى اللعب لأى دورى عربى خلال الفترة المقبلة لذا رفض العرض الجزائري ومن قبله عرض النجم الساحلي التونسي.

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ويبحث هشام بن صالح، وكيل جيرالدو مع إدارة الأهلي مسألة رحيل اللاعب بعدما بات رحيل الجناح الأنجولى أمراً مؤكداً، ويتشاور وكيل اللاعب الأنجولى مع مسئولى القلعة الحمراء بشأن المبلغ المالى المطلوب لبيعه.

وسبق وأبدت عدة أندية فى الخليج والبرازيل رغبتها فى ضم اللاعب الأنجولى بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى.