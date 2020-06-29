شكرا لقرائتكم إجراء تحاليل طبية للعاملين والموظفين بمركز شباب الجزيرة قبل افتتاحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على إدارة مركز شباب الجزيرة سمير عبد ربه المدير التنفيذي للمركز بالتعاون مع نادى الجزيرة بعمل تحاليل طبية للعاملين والموظفين داخل المركز للاطمئنان علي سلامة الجميع قبل فتح مركز شباب الجزيرة في الأول من يوليو المقبل .

وأنهي مركز شباب الجزيرة، برئاسة سمير عبد ربه المدير التنفيذي، استعداداته، لاستقبال الأعضاء بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بفتح الأندية ومراكز الشباب، مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الأعضاء.

ويتابع المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة أعمال التعقيم والتطهير التي تتم تنفيذا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي فى جميع أرجاء المركز من صالات رياضية وحمامات السباحة ومناطق لعب الأطفال وجميع الكافتريات والأماكن المخصصة لاستقبال الأعضاء.

وقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز بعمل لوحات استرشادية للأعضاء تتضمن تعليمات اللجنة العليا الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتي تشمل كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أعلن سمير عبدربه المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة، عن الإجراءت الوقائية والاحترازية مع بداية فتح أبواب المركز بداية من أول يوليو المقبل، وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وتناشد إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز السادة الأعضاء إستمرار التعاون وإتباع تعليمات إرتياد مركز شباب الجزيرة طبقا للأتي:

1- إلتزام جميع الأعضاء والعاملين باترداء الأقنعة الواقية الكمامة منذ دخول المركز حتي الخروج منه.

2- الإلتزام بالمرور ببوابات المركز المشتملة علي جهاز قياس درجة حرارة الجسم والتأكد من عدم إرتفاع درجة حرارة العضو أو العامل عن المعدل الطبيعي.

3- سيتم تسجيل أسماء جميع السادة الأعضاء ورقم العضوية قبل دخول المركز من خلال دفاتر خاصة لهذا الغرض .

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4- قيام الأمن والأمن الصناعي بمراقبة وتنفيذ الإجراءات الإحترازية.

5 - يتم الإلتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بارتيادها طبقاً للوضع القائم لضمان التباعد اٌلإجتماعي من خلال المسافة الأمنة بين "الترابيزات" والمقاعد ويحظر ضم "الترابيزات" ولا يزيد عدد الجالسين عن أربعة في كل "ترابيزة".

6 - يتم الإلتزام بالعلامات الموجودة علي الأرض لضمان المسافة الأمنة لأماكن الوقوف والإنتظار في الأماكن الخدمية وأماكن سداد الإشتراك.

7 - عدم السماح بدخول المنشات المغلقة والمبني الاجتماعي والصالات الرياضية المغلقة والأماكن الغير مصرح بدخولها طبقاً لتعليمات الدولة .

8- استمرار غلق غرف تغيير الملابس والدواليب الخاصة بالاعضاء.

9 - سيتم استخدام المعدات والأدوات ذات الإستخدام الواحد "الاغذية والمشروبات" لخدمة الأغضاء في بعض الأماكن المفتوحة .

10 - الإلتزام بتنظيم دخول دورات المياه حيث يتم تعقيمها قبل وبعد الاستخدام من قبل القائمين علي ذلك .

11- الإلتزام ببمرات الدخول ومسارات الخروج لتقليل التزاحم وتطبيق التباعد الإجتماعي.