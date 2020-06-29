شكرا لقرائتكم ميمي عبد الرازق: الأهلي لم يفز على سموحة في وجودي.. وأفسدت الرقم القياسي للبدري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لسموحة كواليس تدريب المصري بعد رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن لدريب بيراميدز قائلا: "المصري طلبني لتولي تدريب بعد الرحيل عن سموحة بعد رحيل حسام حسن".

قال في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" على قناة أون تايم سورتس 1: "كسبت الأهلي 3/0 وأهديت الفوز لجماهير بورسعيد والأهلي لم يكسب في وجودي ، كسبته 3/0 وتعادلت معه 2/2 و0/0 ونجحت ف كسر الرقم القياسي لحسام البدري مع الأهلي".

شدد على أنه ناقش أكثر من 120 رسالة ماجستير ودكتوراه خلال عمله الأكاديمي وبالتأكيد استفاد خبرات في عمله التدريبي من خلال مناقشة هذا الكم الكبير من الرسائل العلمية.

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أشار إلى أن محسن صالح أحفضل مدرب وهو مثله الأعلى في التدريب، مشير إلى أن عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر، بفضل إمكانياته العالية وما يقدمه مع فريقه.

اختتم حديثه كاشفا: "أجلت زفافي 24 ساعة بسبب تأجيل مباراة الزمالك وكنت أتولى منصب مدرب المصري مع مدحت فقوسة".