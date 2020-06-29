شكرا لقرائتكم ميمي عبد الرازق: أحرجت الأهلي مع جوزيه.. وتعادل معي بسبب سمير عثمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لسموحة عن مشواره مع كرة القد قائلا: "انضممت لناشئي المصري عام 1973 عقب العودة لبورسعيد قادما من رأس البر، حيث تسببت الحروب في تهجيرنا من بورسعيد والانتقال إلى رأس البر، مضيفا: "محطتي التدريبية الأولى في المنيا ثم توليت تدريب بور فؤاد وبعدها انتقلت للتدريب بالمصري".

قال في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" على قناة أون تايم سورتس 1: "توليت تدريب العروبة السعودي من عام 1994 إلى 1996، ولكن أفضل سنواتي التدريبية كانت مع محسن صالح، بينما توليت تدريب سموحة في 2008 وكان مهددا بالهبوط ونجحت في الفوز بالـ8 سنوات المتبقيين وتركت تدريب دمياط من أجل تولي تدريب سموحة.

تابع: "في الموسم الثاني نجحت في قيادة الفريق لقمة مجموعته بدوري الدرجة الثانية وكنت فارقا عن المنصورة بعدد 14 نقطة وتراجع الأدا وهو ما تسبب في استقالتي، بعدما تركت الفريق في القمة بفارق 6 نقاط عن المنصورة وقبل المجلس استقالتي وتولى الراحل عبد الرحيم محمد تدريب الفريق من بعدي".

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أردف: محسن صالح كان سببا في عودتي إلى سموحة لتولي قطاع الناشين عام 2010 ، وبعدها عدت لتدريب سموحة في الدوري الممتاز ، وتعادلت مع الأهلي 2/2 وقت وجود مانويل جوزيه وكنت متقد على الأهلي 2/ 0 حتى الدقيقة 38 من الشوط الثاني ونجح أسامة حسني من تسجيل الهدف الول للأهلي ثم احتسب سمير عثمان 8 دقائق للأهلي ونجح أحمد السيد في إحراز هدف التعادل للأهلي.

شدد على أن هناك شخصية اسكندرانية كانت ترغب في تركي لسموحة ويرسل لي تهديدات ، والمصري هو من صنع اسمي وله فضل علي وكل مدربي مصر مرت على تدريب المصري.