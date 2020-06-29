شكرا لقرائتكم ميمي عبد الرازق: قلت لفرج عامر انا مش هبقى زوج تحت الطلب في سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لسموحة عن تجاربه التدريبية في مشواره وبصماته مع الفرق التي تولى تدريبها خاصة فريق سموحة، الذي تولى تدريبه عدة مرات.

قال في تصريحات لبرنامج "لقاء خاص" على قناة أون تايم سورتس 1: " توليت تدريب سموحة بعد رحيل حلمي طولان وأول مباراة كانت المغرب التطواني واستقبلنا هدفين في أول 5 دقاق ووقتها قلت يا ارض انشقي وابلعيني ولكن عجلت طريقة اللعب وعملت تغييرات وفزنا 3 / 2 وخدنا مكافأة الماتش 45 ألف جنيه".

تابع: فوجئت بعدها بعودة حلمي طولان ، ولكنه لم يمكث كثيرا ورحل ثم توليت المسئولية بدلا منه ثم جاء من بعدي طلعت يوسف وبعد رحيله جاءوا بي مرة أخرى.

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أوضح: وصلني خبر ان فرج عامر اتفق مع علي ماهر على تدريب سموحة قبل مباراتي ضد علي ماهر مع الأسيوطي وتغلبت عليه رغم أنه كان قد تغلب على الأهلي وباركت له على تدريب سموحة.

أضاف: "قلت لفرج عامر انا مش هبقى زوج تحت الطلب لأن كان فيه ناس بيقولوا عليا كده وزعلت لما جابوا علي ماهر بدلا مني"، مشيرا: "كانت أمنية حياتي أكسب الزمالك في نهائي الكأس ولكن أضعنا العديد من الفرص في هذه المباراة، بعد تولي علي ماهر تدريب سموحة اتخذت قرارا بالعودة إلى بورسعيد.