شكرا لقرائتكم بسبب مخالطة عواد.. بيراميدز يستمر فى عزل دونجا رغم ثبوت سلبية المسحة الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استمر نادى بيراميدز فى عزل نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول، عن التدريبات الجماعية لفريقه، رغم ثبوت سلبية المسحة الطبية الإضافية التى أجراها، وعدم إصابته بفيرس كورونا، بعد أن كان مخالطًا لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك الذى تأكدت إصابته بالفيرس مؤخرًا.

ورفضت إدارة الكرة بنادى بيراميدز مشاركة دونجا فى التدريبات الجماعية، رغم ثبوت سلبية المسحة الإضافية التى أجراها، وذلك لمزيد من الحرص وتأمين باقى اللاعبين من أى شكوك حول التعرض للإصابة بالفيرس المستجد.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي أكد أن دونجا سيشارك في التدريبات مع بقية زملائه بالفريق بداية من أمس، الأحد، بشكل طبيعي بعد التأكد من سلبية المسحة الإضافية التي أجراها، إلا أن الحقيقة جاءت عكس ذلك، واتضح إن اللاعب مازال معزولاً عن المران الجماعى حتى الأن.

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وكان مصدر مقرب من "دونجا"، أكد أنه قام بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحا أن اللاعب لم يشترط أية أمر على نادى الزمالك ووقع على الفور لقلعة ميت عقبة، بعد الاتفاقات التى تمت معه، وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.

وأضاف المصدر ذاته أن دونجا رحب بالتوقيع لنادى الزمالك بعد الجدية الكبيرة التى حدثت فى المفاوضات معه لضمه، حيث ينتظر إنهاء الصفقة مع ناديه حتى يصبح لاعبا بشكل رسمى فى قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد، على أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الجانبين حول إتمام الصفقة بعدما قام اللاعب بالتوقيع لنادى الزمالك.