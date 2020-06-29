شكرا لقرائتكم أسوان يواصل استعداداته لاستئناف الدوري داخل معسكر مغلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى المدير الفني للفريق ، استعدادته لاستئناف وعودة الدورى الممتاز، خلال معسكره المغلق داخل المركز الاولمبى بالمعادى و بعد إجراء المسحة الثانية ، حيث ظهر اللاعبين بمعسكر الفريق خلال التدريبات الجماعية بشكل جيد.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، وجميع أفراد الجهاز الفنى لإجراء المسحة للكشف عن كورونا، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، استعدادا لاستئناف الدورى ، وأسفرت نتائج المسحة الأولى لنادي أسوان عن وجود حالة إيجابية بفريق أسوان، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم عزل اللاعب والتعامل معه طبقا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة لضمان سلامة الجميع .

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

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ومن جانبه ، وأكد عاطف حمود مدير المركز الأولمبى أن عملية التعقيم تتم بشكل مستمر فى كل أنحاء المركز، حيث يتم تعقيم الفندق والغرف والمطعم فى ظل الاستعداد لاستقبال لاعبى المنتخبات المختلفة مع عودة النشاط الرياضي بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مدير المركز الأولمبى أن المركز يستعد لاستقبال اللاعبين، من مختلف المنتخبات والألعاب، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضى، مشيراً إلى أن المركز سيفتح أبوابه لاستقبال لاعبى المنتخبات من مختلف اللعبات الرياضية، بدءا من يوم 1 يوليو المقبل، خاصة أن هذه الفترة يتم تجهيز المركز والانتهاء من أعمال الصيانة والتعقيم بكل أنحائه وأرجائه، لضمان سلامة المترددين عليه من لاعبين ومدربين، وغيرهم ممن ينتمون للمنظومة الرياضية.