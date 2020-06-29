شكرا لقرائتكم مصدر باتحاد الكرة: في حال إقامة انتخابات الجبلاية لمدة عام واحد من حق الرباعي الترشح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل اتحاد الكرة ، أنه في حال إقامة انتخابات الجبلاية لمدة عام واحد فقط وفقاً لما يطلبه دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، سيكون للرباعي خالد لطيف وعصام عبدالفتاح و سيف زاهر وأحمد مجاهد حق في الترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة رغم قضائهم الـ8 سنوات .

وتابع المصدر ، أن الانتخابات القادمة ستكون اسمها انتخابات تكميلية للمدة السابقة ، مما يسمح للرباعي ان يدخلوا منافسات الانتخابات القادمة في حال إقامتها لمدة عام وذلك وفقاً للائحة اتحاد الكرة التي تمنحهم الحق في ذلك.

ومن ناحية أخري، استقر مسئولو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على تأجيل نهاية الدورى الحالى إلى 30 أكتوبر بدلا من يوم 15 من نفس الشهر كما كان مقررا، بعد الاجتماع مع مدربى أندية الدورى الممتاز وكذلك حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، حيث أجمع كل المدربين على ضرورة منح اللاعبين فترة اعداد كافية قبل استئناف النشاط الرياضى حرصا على سلامة اللاعبين وخشية تعرضهم للإصابات.

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ومنحت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة تعليمات إلى لجنة المسابقات بإقامة مباراة لكل فريق بعد 4 ايام بدلا من 3 ايام بحيث ينتهى الدورى للأندية منتصف أكتوبر، ماعدا أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز التى ستخوض مباريات قبل نهائى ونهائى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية، ما يعنى تأجيل مباريات لهم وبالتالى ينتهى الدورى بشكل كامل اواخر أكتوبر المقبل.

وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بعض الشروط لتأجيل أو إلغاء مباريات الدورى العام حال عودتها فى شهر أغسطس المقبل بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضى، فى ظل الأوضاع الحالية واستمرار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، كما حددوا بشكل مبدئي تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.