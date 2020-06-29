شكرا لقرائتكم بيراميدز يستفسر من نبيل عماد دونجا عن حقيقة توقيعه لنادى الزمالك لمدة 4 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستفسر مسئولو نادى بيراميدز من نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول، عن حقيقة توقيعه لنادى الزمالك، لمدة 4 سنوات مقبلة، حيث كشفت العديد من المصار عن عقد دونجا جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط، كما تلقى اللاعب وعدًا من الزمالك بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مسئولو بيراميدز للتوصل لحقيقة توقيع دونجا للقلعة البيضاء، خاصة وإن اللاعب مازال مرتبطًا بعقد سارى مع فريقه السماوى ولا يجوز له الإنتقال لإى نادٍ أخر دون موافقة إدارة بيراميدز.

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وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.

فيما مدد نادى بيراميدز تعاقده مع المدافع على جبر لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022، يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه "اليوم السابع" فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق ووقع على جبر عقده الجديد مع بيراميدز فى حضور هانى سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادي، ليبقى المدافع الأساسى فى صفوف فريق الكرة لأربع سنوات مقبلة.

أوضح عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى أن على جبر كان عقده القديم ينتهى عام 2022 ووقع عقدا جديدا يبقى بموجبه لموسمين إضافيين ويصبح مستمرا فى النادى حتى عام 2024، على غرار ما حدث مع عمر جابر الذى وقع مؤخرا على عقده الجديد والذى يستمر بموجبه لعام 2024، فى إطار حرص إدارة بيراميدز على تجديد عقود العناصر الأساسية بالفريق.