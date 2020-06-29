شكرا لقرائتكم "أوسة" يهذب ملعب التدريب بدجلة ردا على اصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكشف محمد عبد المنصف "أوسة"، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، موضحاً أن حسابا مزورا ليس تابعا له سبب نشر هذه الشائعة عبر موقع "فيس بوك"، مشدداً على أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه ذلك الحساب المزور خلال الساعات المقبلة، وأنه بصحة جيدة ويتقدم بالشكر على كل من حرص على التواصل معه فى الساعات الأخيرة.

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وقال أوسة، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، "صباح الخير على أصدقائى أنا الحمد الله بخير وصحة ولم أصب بكورونا، الخبر اللى نزل على مواقع كتير خبر غير صحيح تماما ومأخوذ من صفحة وهمية.. شكرا جزيلا على الحب والاهتمام من الجميع، الصفحة دى مش بتاعتى ..شكرا على حبكم ودعمكم ربنا يحفظنا ويحفظ أهل مصر الطيبين و يشفى ويعافى كل مريض .وأشكركم".

وشدد أوسة على أنه فوجئ صباح أمس، الأحد، بتلك الشائعة مع وجود اتصالات من جانب عدد كبير من أصدقائه لذا حرص على كتابة منشورا عبر حساباته المختلفة للتأكيد على عدم إصابته بكورونا خاصة إنه أجرى مسحة الفيروس فى وادى دجلة وجاء نتيجة التحاليل الخاص به، سلبية، متمنيا الشفاء لجميع المصابين بذلك الفيروس.