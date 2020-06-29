شكرا لقرائتكم الأهلي أكثر الأندية الإفريقية تفاعلاً على السوشيال ميديا 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد النادي الأهلي على صدارة الأندية الإفريقية الأكثر تفاعلا علة مواقع السوشيال ميديا "فيس بوك وتويتر وانستجرام" واليوتيوب والتيك توك عن العام الجاري 2020. وحسب موقع "ديبورتيس فينانزاس"، جاء الأهلي في صدارة الأندية الإفريقية بعد 83 مليون شخص تفاعلوا مع منشواره عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة. وجاء نادي الزمالك في المركز الثانية لأكثر الأندية الإفريقية تفاع على سوشيال ميديا بعدد 62.1 مليون تفاعل منذ بداية الموسم الحالي. Advertisements فيما جاء الرجاء المغربي ومنافس الزمالك في دوري أبطال إفريقيا في المركز الثالث بقائمة الأندية الإفريقية الأكثر تفاعلا على مواقع السوشيال ميديا بعدد 45.9 مليون تفاعل.

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