شكرا لقرائتكم شيفيلد يمدد إعارة حارس مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أن حارس مرماه دان هيندرسون سيظل في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم المقبل على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

وكان مقررا أن يعود هيندرسون (23 عاماً) إلى مانشستر يونايتد في أواخر يونيو الحالي ولكنه سيظل في صفوف شيفيلد حتى نهاية الموسم المقبل بعد الاتفاق الذي جرى بين الناديين.

وذكر نادي شيفيلد أيضا أن المهاجم الهولندي ريتشايرو زيفكوفيتش سيظل مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي الذي تم تمديده بسبب فترة التوقف الطويلة نتيجة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ووقع اللاعبون فيل جاغليكا وجاك رودويل وكيرون فريمان وليون كلارك على تمديد عقودهم مع الفريق والتي كان مقررا أن تنتهي بنهاية الموسم الحالي.