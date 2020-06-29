تعيين الكولومبي خورخي لويس بينتو مدربا لمنتخب الإمارات

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دبي (أ ف ب) - أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاثنين تعيين الكولومبي خورخي لويس بينتو مدربا للمنتخب الوطني ليقوده في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ووجه الاتحاد في بيان "الأمانة العامة بإكمال إجراءات التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو ليتولى مهمة تدريب منتخبنا الوطني الأول للفترة المقبلة"، بعدما كان اتفق معه على تفاصيل التعاقد لمدة سنتين.

وسيحل بينتو (67 عاما) بديلا للصربي إيفان يوفانوفيتش الذي عيّن مدربا للمنتخب في كانون الأول/ديسمبر 2019، وتم فسخ التعاقد معه في نيسان/أبريل الماضي في خضم توقف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستكون مهمة بينتو قيادة الامارات الى نهائيات كأس العالم 2022، حيث عانى"الأبيض" في مبارياته الأربع الأولى ضمن منافسات المجموعة السابعة التي يحتل فيها المركز الرابع مع ست نقاط من فوزين وخسارتين.

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وتتبقى للإمارات أربع مباريات، حيث من المقرر ان تستضيف ماليزيا في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، قبل ان تحل ضيفة على اندونيسيا في 13 منه، ثم تستضيف تايلاند وفيتنام في 12 و17 تشرين الثاني/نوفمبر على التوالي.

وسبق لبينتو الذي كان مليونيريس الكولومبي آخر محطاته التدريبية قبل ان يرحل عنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ان أشرف على منتخبات كوستاريكا(2004-2005 و2011 -2014) وكولومبيا (2007-2008) وهندوراس(2014-2017).

ويبقى أبرز إنجاز له قيادة كوستاريكا الى ربع نهائي مونديال 2014 للمرة الأولى في تاريخها، قبل ان تخسر أمام هولندا بركلات الترجيح.