شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي سبورتس: ليفربول لا يسعى لضم كوليبالي بسبب القيمة المادية العالية للصفقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية بأن نادي ليفربول ليس مهتما بالتعاقد مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي من نادي نابولي الإيطالي لأن قيمة صفقة ضمه ستتخطى ٦٠ مليون جنيه استرليني حيث لايزال يبلغ من العمر ٢٩ عاما.

وذكرت الشبكة اليوم الاثنين أن إدارة الريدز على استعداد للاستماع لعروض من أجل بيع مدافعه الكرواتي ديان لوفرين المتبقي عاما في عقده مع النادي لكنها ستبحث عن بديل آخر غير كوليبالي لتعويضه.

وتسعى العديد من الأندية في أوروبا ومن بينها قطبا مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي وكذلك باريس سان جيرمان للحصول على خدمات كوليبالي الذي يقدم مستويات كبيرة حاليًا مع نابولي.