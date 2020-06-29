شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي: أتمنى تدريب برشلونة في المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسطورة برشلونة السابق تشافي هرنانديز إنه يأمل في العودة لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم كمدرب عندما يأتي الوقت المناسب وإن فريقه الفني المعاون يستعد بالفعل لذلك.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تشابي، الذي يدرب السد القطري حاليا، كان قريبا من تدريب برشلونة بدلا من ارنستو بالبيردي قبل تعيين كيكي سيتين في يناير الماضي.

ويتأخر برشلونة بفاق نقطتين عن ريال مدريد قبل ست جولات على نهاية الموسم.

وكشف تشافي البالغ عمره 40 عاما عن خططه المستقبلية في لقاء عبر الفيديو مع صحيفة سبورت الإسبانية اليومية قائلا:«أملي الأكبر الذي أسعى له الآن هو تدريب برشلونة وإعادته للانتصارات».

وقال تشافي إنه سيبدأ من الصفر في حال توليه المسؤولية.

وأضاف: «أنا ابن النادي. أفضل العودة في التوقيت المناسب لبداية مشروع من الصفر. قلت لذلك عدة مرات لكنني أريد اتخاذ قرارات تتعلق بكرة القدم في برشلونة».

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