شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي محمد ينهي شهر العسل في الغردقة بـ«فوتوسيشن» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهي مصطفى محمد، لاعب فريق الزمالك، آخر أيام احتفاله بشهر العسل، والذي قضاءه بعدة فنادق بمدينة الغردقة، بعقد جلسة تصوير مع عروسته.

وزار لاعب الزمالك خلال تواجده بالغردقة عدة مناطق سياحية، كما قام برحلة بحرية علي متن أحد اللنشات السياحية وجولة بالمارينا السياحي.

وقام مصطفى محمد بالتقاط بعقد جلسة تصوير مع المصور ضياء الحديدي، والذي نشر عدد من هذه الصور له ولزوجته خلال تواجدهما بالغردقة.

فوتوسيشن شهر العسل بالغردقة للاعب مصطفي محمد لاعب نادى الزمالك وزوجته

فوتوسيشن شهر العسل بالغردقة للاعب مصطفي محمد لاعب نادى الزمالك وزوجته

فوتوسيشن شهر العسل بالغردقة للاعب مصطفي محمد لاعب نادى الزمالك وزوجته

فوتوسيشن شهر العسل بالغردقة للاعب مصطفي محمد لاعب نادى الزمالك وزوجته

فوتوسيشن شهر العسل بالغردقة للاعب مصطفي محمد لاعب نادى الزمالك وزوجته

فوتوسيشن شهر العسل بالغردقة للاعب مصطفي محمد لاعب نادى الزمالك وزوجته

فوتوسيشن شهر العسل بالغردقة للاعب مصطفي محمد لاعب نادى الزمالك وزوجته

فوتوسيشن شهر العسل بالغردقة للاعب مصطفي محمد لاعب نادى الزمالك وزوجته

فوتوسيشن شهر العسل بالغردقة للاعب مصطفي محمد لاعب نادى الزمالك وزوجته