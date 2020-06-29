- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي محمد ينهي شهر العسل في الغردقة بـ«فوتوسيشن» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهي مصطفى محمد، لاعب فريق الزمالك، آخر أيام احتفاله بشهر العسل، والذي قضاءه بعدة فنادق بمدينة الغردقة، بعقد جلسة تصوير مع عروسته.
وزار لاعب الزمالك خلال تواجده بالغردقة عدة مناطق سياحية، كما قام برحلة بحرية علي متن أحد اللنشات السياحية وجولة بالمارينا السياحي.
وقام مصطفى محمد بالتقاط بعقد جلسة تصوير مع المصور ضياء الحديدي، والذي نشر عدد من هذه الصور له ولزوجته خلال تواجدهما بالغردقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفي محمد ينهي شهر العسل في الغردقة بـ«فوتوسيشن» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.