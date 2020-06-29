شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. برشلونة يعلن انتقال آرثر إلى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني، انتقال البرازيلي آرثر ميلو، متوسط ميدانه إلىإلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الإثنين. وقال الموقع الرسمي للنادي: «برشلونة ويوفنتوس توصلا لاتفاق رسمي لانتقال آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات إضافية». وأضاف البيان: «سيبقى اللاعب في صفوف برشلونة، حتى نهاية المنافسة في موسم 2019-2020». جدير بالذكر أن آرثر انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2018، قادمًا من جريميو البرازيلي، ولعب 72 مباراة مع برشلونة بواقع 47 في الدوري و10 في الكأس و13 في دوري الأبطال، وواحدة في كأس السوبر الإسباني. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 65,188

تعافي 17,539

وفيات 2,789

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