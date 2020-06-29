مرسيدس يستخدم سيارات سوداء ضمن حملة مكافحة العنصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

كشف مرسيدس بطل العالم لسباقات فورمولا 1 اليوم الاثنين عن سياراته التي ستكتسي باللون الأسود في موسم 2020 ضمن حملة لتعزيز التنوع داخل الفريق والرياضة.



واعتاد مرسيدس استخدام اللون الفضي في فورمولا 1 لكنه سينتقل إلى اللون الأسود مع وضع عبارة "اوقفوا العنصرية" على نظام حماية رأس السائق "هالو".

وقال الفريق إن حركة حياة السود مهمة "سلطت الضوء على مدى الاحتياج إلى إجراءات جديدة لمكافحة العنصرية وكافة أشكال التمييز".

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وستظهر السيارة السوداء لأول مرة حين يخوض بطل العالم لويس هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس السباق الافتتاحي للموسم بجائزة النمسا الكبرى يوم الأحد.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس في بيان "لا مكان للعنصرية والتمييز في مجتمعنا ورياضتنا وفريقنا وهذا معتقد أساسي لمرسيدس.

"لكن التمسك بالمعتقدات الصحيحة والعقلية المناسبة ليس كافيا اذا التزمنا الصمت".

وتابع "نتمنى استغلال صوتنا ومنصتنا العالمية للدعوة للاحترام والمساواة وسنستخدم السيارة السوداء في موسم 2020 بأكمله لإظهار التزامنا بتنوع أكبر في الفريق والرياضة".

وقال مرسيدس إن ثلاثة بالمئة فقط من مجموعة العمل لديه تنتمي للأقليات و12 في المئة فقط من السيدات.